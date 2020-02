0 Facebook Dramma a Mondragone, Pina muore a 65 anni per un brutto male: il ricordo della figlia Cronaca 1 Febbraio 2020 13:53 Di redazione 1'

Mondargone piange un’altra vittima deceduta a causa di un brutto male. Si tratta di Pina Argenziano, 65 anni, che dal 2011 aveva dovuto combattere contro la malattia del secolo.

In un primo momento era riuscita a sconfiggere la malattia, ma poi è tornata a novembre in modo più violento e purtroppo se l’è portata via. Una scomparsa che ha distrutto un’intera famiglia. Pina lascia tre figli, Angela, Michele e Laura e proprio uno di loro ha voluto ricordare la madre con un messaggio, come si legge da Casertace.net: “ Mia madre era il ritratto dell’accoglienza e della gentilezza, amava la vita e amava i bambini che ha cresciuto con dedizione e amore infinito. Non dimenticheremo mai i suoi insegnamenti ed il rispetto verso il prossimo“.

I funerali si sono tenuti questo pomeriggio alle 15, tante le persone accorse per dare l’ultimo saluto a Pina, una donna che tutti ricordano come una persona estremamente gentile e con un gran cuore.