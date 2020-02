0 Facebook 2 Febbraio 2020, la data palindroma attesa da 909 anni tra leggende e giochi di cifre News 1 Febbraio 2020 14:01 Di redazione 1'

Domenica 2 febbraio 2020 sarà una data palindroma, che si può leggere da sinistra a destra e viceversa: 02.02.2020 in tutto mondo.

L’ultima volta è stata l’11 novembre dell’anno 1111 (11.11.1111), il mondo era nel pieno del Medioevo e per la prossima dovremo aspettare fino al 12 dicembre 2121 (12.12.2121).

In questo secolo è già successo altre volte per la data in formato italiano: per due anni consecutivi, a cominciare dal 10.02.2001 e dal 20.02.2002 (data ancor più singolare perché costituita da sole due diverse cifre, così come quella di oggi), poi con 01.02.2010, con 11.02.2011 e con 21.02.2012; capita ora e capiterà ancora altre 23 volte

Per la prossima data palindroma dovremo aspettare fino al 12 dicembre 2121 (12.12.2121), e allora non osiamo immaginare come sarà il mondo.

Data ancor più importante per i credenti, poiché la Chiesa cattolica e quella orientale, in passato, hanno deciso che il giorno 2 del mese di febbraio fosse la festa di Cristo (popolarmente chiamata Candelora), giorno in cui in passato si ricordava la Presentazione del Signore al Tempio.