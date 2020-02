0 Facebook Coronavirus, parlano i due cinesi contagiati a Roma: “Grazie, vogliamo rassicuravi” Cronaca 1 Febbraio 2020 15:49 Di redazione 1'

Sono ricoverati all’ospedale Spellanzani di Roma i due cinesi risultati positivi al coronavirus. Non appena è stato accertato il contagio, i due pazienti sono stati immediatamente messi in isolamento e nel presidio della Capitale li stanno somministrando tutte le cure del caso.

Sono sereni, ma preoccupati per aver generato il panico a Roma. A riportare le prime parole dei due pazienti cinesi è l’Adnkronos. “Grazie a tutti per quello che hanno fatto: per i primi soccorsi, per l’accoglienza, le cure, la disponibilità… Siamo sereni“.

Hanno spiegato di non aver preso mezzi pubblici e di essersi chiusi nella loro stanza di albergo non appena si sono ammalati: “Vogliamo rassicurare tutti, a Roma non abbiamo mai preso mezzi pubblici e siamo stati sempre in albergo. A Roma non abbiamo girato, non abbiamo visitato nulla. Ci siamo ammalati subito e abbiamo sempre mangiato in camera“.

Intanto dalla Cina hanno fatto sapere che 253 pazienti colpiti da coronavirus, sono guariti, soltanto nella giornata di venerdì sarebbero stati dimessi 72 persone.