Napoli, i lupi di Liu Ruowang restano in piazza Municipio fino a maggio Napoli Città 31 Gennaio 2020 Di Antonella Bianco

Resteranno a Napoli altri due mesi, fino al 31 maggio, i cento grandi lupi che hanno invaso la piazza del Municipio dallo scorso novembre, opera di Liu Ruowang sotto forma della monumentale installazione Wolves Coming.

“Sono felice di poter annunciare che un’installazione così prestigiosa possa rimanere altro tempo nella nostra città, in una delle sue piazze più grandi e rappresentative. Mediaticamente questa mostra en plain air si è rivelata un vero successo. Ha fatto prima discutere ma ha poi conquistato tutti, cittadini e turisti. Le foto, i selfie, le panoramiche con i lupi sono rimbalzati da un social all’altro generando curiosità e interesse, verso Napoli, verso l’opera, l’artista, le tematiche che racconta. Socialmente questo esperimento è riuscito ancor di più: le famiglie con i bambini, gli studenti, le coppie di innamorati, i singoli cittadini, le comitive di turisti sono andate dai lupi, per cavalcarli, per leggere qualche ora in relax sdraiandosi sopra, per baciarsi o semplicemente per ammirarli” dice l’assessore alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo.

La mostra è composta da cento lupi – fusioni in ferro, ognuna del peso di 280 chilogrammi.