0 Facebook Messico, scoperta fossa comune: ansia per i napoletani scomparsi Proprio oggi sono due gli anni da quando non si hanno più notizie su di loro Cronaca 31 Gennaio 2020 13:18 Di redazione 1'

Era esattamente il 31 gennaio 2018, precisamente sono passati due anni da quando Antonio Russo, Vincenzo Cimmino e Raffaele Russo sono scomparsi in Messico. I tre napoletani non hanno dato più notizie alle proprie famiglie da allora. E da quel giorno sono iniziate e non sono finite le operazioni di ricerca.

I tre furono prelevati da una pattuglia della polizia locale della cittadina di Tecalitlan. Secondo i risultati delle indagini, Cimmino e i due Russo sarebbero stati ceduti agli uomini del temibile cartello della mala messicana, Jalisco Nueva Generacion.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, vi è un’ultima notizia sulla quale gli inquirenti stanno tentando di fare chiarezza. Nel territorio di influenza del cartello criminale è stata scoperta una fossa comune. Al suo interno sono stati trovati 29 cadaveri. Su questi ultimi saranno effettuati i test del dna.

Intanto sta continuando la battaglia delle famiglie Russo e Cimmino per avere giustizia e scoprire la verità sui propri cari.