Luciano Caldore, il messaggio d'amore della moglie fa impazzire i fan: "Riscaldi le mie giornate" Il messaggio pubblicato su Facebook in occasione dell'anniversario di matrimonio della coppia

Social media impazziti. Almeno i gruppi relativi alla musica e canzone napoletana. Infatti protagonista di questa storia è stato il cantante Luciano Caldore, tra i più amati e conosciuti del genere neomelodico. La moglie, Danika Russo gli ha fatto una dedica speciale.

L’occasione è stato l’anniversario di matrimonio della coppia, avvenuto ieri. Ben 19 gli anni di matrimonio che stanno unendo Luciano e Danika. Per questo il messaggio e le parole d’amore per il cantante hanno commosso i fan e fatto impazzire il web.

IL POST SU FACEBOOK –

“19 anni fa hai sposato una matta con la febbre a 40 vestita di bianco, in un abito estivo in pieno inverno, talmente innamorata da non rendersene conto e tu altrettanto innamorato da non farci neanche caso. Buon anniversario a te che ancora oggi, col tuo amore, riscaldi le mie giornate. I love you“.