Sputtanapoli, Mughini offende tifoso azzurro: "Se gli va bene farà il parcheggiatore abusivo" Calcio Napoli 30 Gennaio 2020

Giampiero Mughini preso di mira dai napoletani per la frase che ha detto. Si è accesa un’aspra polemica dopo Napoli-Juventus. Prima dell’inizio della partita è stato inquadrato un bambino napoletano che, dovendo accompagnare i calciatori in campo, era vestito con il completino bianco-nero. Il bimbo, però, inquadrato dalla telecamera, ha fatto alcuni gesti per far comprendere di non essere tifoso della Vecchia Signora, ma di essere un supporter azzurro.

In poco tempo il bambino è diventato una star del web, la scena in cui indica la maglia della Juve e fa il segno del “no” è diventata virale e chiaramente ha attirato l’attenzione mediatica, sulla questione era intervenuto anche il padre del bambino che aveva descritto la squadra bianconera come: “Una squadra di m***a“. Così Giuseppe Cruciani, ha deciso di intervistare nel suo programma radiofonico La Zanzara, Giampaolo Mughini, tifoso sfegatato della Juventus.

A Mughini gli ha chiesto cosa si sentirebbe di dire al padre del bambino protagonista del match Napoli-Juve. L’opinionista senza mezzi termini ha risposto: “Spero solo che migliori, perché se continua così, bene che gli vada, può andare a fare il parcheggiatore abusivo“. La frase di Mughini non è piaciuta ai tanti napoletani che si sono sentiti offesi da queste parole. In moltissimi hanno commentato in modo negativo le parole dell’opinionista sui social.