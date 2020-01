0 Facebook Due casi sospetti di coronavirus a bordo, nave da crociera ferma in porto Cronaca 30 Gennaio 2020 13:56 Di redazione 2'

Questa mattina i passeggeri a bordo di una nave da crociera Costa sono rimasti bloccati nel porto di Civitavecchia a causa di due casi sospetti di coronavirus. Il protocollo è stato avviato a seguito della segnalazione di una coppia proveniente da Honk Kong.

Marito e moglie si sono rivolti al personale medico per dire che presentavano sintomi respiratori. La donna, 54 anni, aveva anche la febbre. La coppia è stata subito sottoposta al test e i risultati dovrebbero arrivare da Roma nel primo pomeriggio. Intanto, però, dalla nave non è stato fatto scendere nessuno per motivi di sicurezza, dovrebbero esserci all’incirca 7000 passeggeri. L’imbarcazione stava arrivando a Palma di Maiorca.

Il medico a bordo, dopo aver visitato i due casi sospetti, ha immediatamente inviato la comunicazione alla Sanità Portuale attivando così il protocollo in caso di possibili malattie infettive. La coppia era arrivata lo scorso gennaio a Malpensa e si era imbarcata per la crociera da Savona.

“La cabina della coppia di Hong Kong sulla nave è stata isolata e loro sono chiusi lì con i medici. Ci hanno detto che è la donna ad avere la febbre molto alta, mentre suo marito lo stanno visitando per precauzione. Siamo arrivati in mattinata, tornando da Palma di Maiorca. Certo, siamo un po’ preoccupati. Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno. Qualcuno, che ha solo l’influenza, è rimasto in cabina. È una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto“, questo quanto avrebbero detto alcuni passeggeri a bordo al Messaggero.

Invita a mantenere la calma, spiegando che la situazione è sotto controllo il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco: “La situazione sul sospetto caso di coronavirus al porto di Civitavecchia è sotto l’attento controllo di tutti gli enti coinvolti, compreso il Comune. Le autorità sanitarie e marittime si sono immediatamente attivate. Si stanno seguendo tutti i protocolli previsti e terremo costantemente monitorato il caso, grazie all’ottimo lavoro che stanno svolgendo il direttore generale dell’Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle e il Comandante del porto Vincenzo Leone“.