Follia al Grande Fratello Vip, Zequila continua con le parole violente: "Leghiamolo al palo" Spettacolo 30 Gennaio 2020

E’ ancora polemica al Grande Fratello Vip per il comportamento di Antonio Zequila. Lo show man, dopo aver utilizzato una frase minacciosa parlando di Patrick, ha continuato ad offendere il concorrente.

Che a Zequila non sia simpatico Patrick è ormai cosa nota, ma i modi in cui parla di lui stanno indignando il pubblico, che già nei giorni scorsi aveva chiesto che fosse squalificato per un comportamento poco educativo avuto all’interno di un programma televisivo.

Questa volta, riferendosi al fatto che Patrick a parer suo sia troppo fuori forma, ha detto: “Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano. Lo leghiamo e gli tiriamo le p….le. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40 e giochiamo, quelle p…e fanno pure male“. Parole molto pesanti che, seppur restano tali, inneggiando comunque a un comportamento estremamente violento.

Anche se Zequila parla in questo modo per scherzo, resta comunque un atteggiamento poco educativo in un contesto televisivo.