“Volevo morire, non riesco ad aiutare mio figlio”, la confessione di Genny Fenny

Cronaca 29 Gennaio 2020

Salvato da un giovane che ha visto il suo corpo galleggiare da una scogliera a Mergellina. Poi il tempestivo intervento dei sanitari del 118, le prime cure e il trasporto urgente presso l’ospedale Loreto Mare. Così il cantante neomelodico Genny Fenny è stato salvato.

A Il Mattino, ha raccontato di aver tentato il gesto estremo per togliersi la vita: “Volevo morire, ho la paura di non riuscire a crescere mio figlio che ha 13 anni. Ho preso un bus da via Marina per il lungomare. Sono salito sulla scogliera e mi sono gettato in mare, volevo trovare pace. Poi il giubbotto che avevo si è impregnato di acqua diventando pesante ed ho rischiato di annegare. Grazie all’angelo che mi ha salvato e ai sanitari del 118“.

Queste le parole di Gemnnaro Damiani, conosciuto – appunto – come Genny Fenny. Cantante neomelodico, noto anche per aver prodotto un film (“Sodoma, la scissione di Napoli”), partecipato al reality “Affinity” e avuto un flirt con Marika Fruscio. In passato Genny Fenny è stato protagonista di una vicenda giudiziaria: è stato arrestato per estorsione a causa dell’attività illegale di parcheggiatore abusivo.

A 35 anni la sua carriera è stata brutalmente interrotta: “Ho sempre portato avanti tanti progetti– spiega il cantante- ho realizzato e prodotto anche un film che parla di Napoli e delle faide di camorra ma sempre con risvolti sociali e con la vittoria dello Stato però sono arrivato a vivere un periodo nero“.

“Ho fatto un gesto per disperazione e per il quale chiedo scusa a tutti e alla mia famiglia, ora vorrei solo trovare un lavoro, un vero lavoro per far crescere mio figlio – conclude Genny – perché non farei mai più il parcheggiatore abusivo ma il sogno più bello sarebbe continuare a fare musica“. Già tanti i messaggi di affetto e solidarietà pubblicati da fan sui profili social del cantante.