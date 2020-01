0 Facebook Rischia di annegare, il neomelodico Genny Fenny salvato in mare a Mergellina Il cantante che ha avuto una storia con Marika Fruscio è stato arrestato nel 2018 per estorsione legata all'attività di parcheggiatore abusivo Cronaca 28 Gennaio 2020 15:57 Di redazione 1'

Il cantante neomelodico Genny Fenny è stato salvato lo scorso pomeriggio al largo di Mergellina. Il suo corpo era tra le acque del lungomaare di via Caracciolo quando all’improvviso un gruppo di persone hanno fatto scattare l’allarme.

Immediato l’arrivo della Polizia e dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno provveduto, come riportato da Il Mattino, a prestare le prime cure al cantante prima di ricoverarlo presso l’ospedale Loreto Mare. Gli agenti, invece, hanno effettuato i normali accertamenti del caso volti a comprendere l’esatta dinamica della vicenda.

Genny Fenny è stato in passato coinvolto in una storia con Marika Fruscio e protagonista del film Sodoma, La scissione di Napoli. Per lui anche una partecipazione al Grande Fratello. Per lui un precedente: il neomelodico è stato arrestato nel 2018 per estorsione a causa della sua attività da parcheggiatore abusivo.