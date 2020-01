0 Facebook Vittoria record al SuperEnalotto, con 2 euro vinti 67 milioni: “Non capiamo cosa stiamo vivendo” News 29 Gennaio 2020 12:14 Di redazione 2'

Il Jackpot tanto atteso da tempo è arrivato. Un fortunato/a è riuscito a fare 6, aggiudicandosi una cifra a dir poco stellare pari a 67 milioni di euro. La schedina baciata dalla fortuna è stata giocata nella tabaccheria Il Quadrifoglio, di Arcola, in provincia della Spezia.

Per l’esattezza il montepremi è di 67.218.272,10 euro, una quantità di soldi che può cambiare la vita a più generazioni di una sola famiglia. La cifra è arrivata alle stelle poiché il 6 mancava dal 17 settembre del 2019. Adesso è stato centrato, regalando una gioia immensa a chi si è aggiudicato una vittoria tanto esosa.

I titolari della fortunata tabaccheria, dove il nome sembra aver portato davvero bene, non riescono a credere che la somma sia stata vinta nel loro negozio. All’Ansa hanno dichiarato: “Lo abbiamo appena saputo, ci hanno chiamato in tanti. Siamo contenti ma non abbiamo ancora realizzato quello che è successo, non capiamo cosa stiamo vivendo”. Si tratta di Daniela e Riccardo Rocchi che oggi possono raccontare di avere una tabaccheria che: “Ha proprio portato fortuna. Non abbiamo idea chi sia il fortunato che con una schedina da 2 euro ha vinto questa somma, in tanti giocano piccoli importi. I nostri clienti sono del posto, ma anche persone di passaggio, siamo sulla strada tra Lerici e Sarzana. Domani sicuramente appenderemo un bel cartello e festeggeremo brindando. Non era mai successo che qualcuno vincesse una somma così importante”.

Sebbene non si conosca l’identità del fortunato/a, è già festa nel comune di Arcola, dove la notizia della vittoria stellare si è diffusa velocemente.