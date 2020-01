0 Facebook Napoli-Barcellona, biglietti in vendita: il prezzo fa infuriare i tifosi Calcio Napoli 29 Gennaio 2020 15:30 Di redazione 1'

Saranno messi in vendita domani da mezzogiorno i biglietti per la partita di andata degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona in programma il 25 febbraio al San Paolo. La vendita fino al 6 febbraio è riservata ai soli abbonati, mentre dal 6 febbraio l’acquisto sarà aperto a tutti e verranno messi in vendita anche i biglietti non acquistati dagli abbonati, che hanno il diritto di prelazione sul proprio posto.

I prezzi sono di 70 euro per le curve, 130 per i distinti, 190 per la tribuna Nisida e 250 per la Tribuna Posillipo. Le tariffe hanno scatenato le proteste da parte della tifoseria.