Trema ancora la terra nel centro Italia, scossa di 3.3 ad Accumoli News 28 Gennaio 2020 18:02 Di redazione 1'

Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare la terra nel centro Italia. L’evento sismico è stato registrato alle 17.37 ad Accumoli, in provincia di Rieti, ha avuto una magnitudo di 3.3 a una profondità di 8 km.

Spavento tra la popolazione che ha avvertito il sisma. Il piccolo comune del Lazio è all’incirca a 20 km da Amatrice, epicentro del devastante terremoto dell’agosto del 2016. Motivo per cui quando la terra ha iniziato a tremare, in tanti hanno rivissuto il terrore di quell’evento.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, per fortuna per ora non si registra nessun danno a persona o cosa. La scossa di terremoto dovrebbe rientrare nella normale attività sismica della zona.