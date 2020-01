0 Facebook Dramma in provincia, muore agente penitenziario: Giugliano piange la scomparsa di Carmine Giugliano in Campania 28 Gennaio 2020 18:28 Di Sveva Scalvenzi 1'

Una perdita ha colpito la comunità di Giugliano in Campania, è morto Carmine Vassallo, agente della Polizia Penitenziaria, amato e benvoluto da tutti. L’uomo si è spento all’età di 60 anni, lascia la moglie, Nicoletta, le tre figlie e anche i nipoti.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente nel comune di Giugliano, lasciando le tante persone che lo conoscevano attonite. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di dolore per la scomparsa di Carmine, descritto da tutti come un marito amorevole, un padre e nonno presente.

Amici e parenti non riescono a credere a questa morte, era troppo presto perché Carmine lasciasse la sua famiglia. Anche i colleghi in queste ore si stanno stringendo al dolore della famiglia, cercando di darle un po’ di conforto in un momento così difficile.