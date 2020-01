0 Facebook Selvaggia Lucarelli contro Tina Rispoli, la risposta di Tony Colombo: “Ignorante, le donne non si offendono” Il cantante neomelodico ha pubblicato un post su Facebook in risposta all'attacco che la giornalista ha rivolto a sua moglie Spettacolo 26 Gennaio 2020 19:09 Di redazione 2'

Si è infuriata la polemica tra Selvaggia Lucarelli, Tony Colombo e Tina Rispoli. La giornalista aveva attaccato la coppia e la vedova del boss Gaetano Marino con un articolo scritto e pubblicato su Il Fatto Quotidiano.

La Lucarelli ha commentato l’intervista che Massimo Giletti ha fatto ai due sposi, il cui matrimonio è ancora al centro delle cronache, durante una puntata di Non è l’Arena. Oggi, sulla propria pagina Facebook, la risposta del cantante neomelodico.

IL POST SU FACEBOOK –

La Sig.ra @selvaggialucarelli ha scritto un articolo offensivo e denigratorio sia nei miei confronti ma soprattutto nei confronti di Tina. Sinceramente mi aspettavo da una giornalista intelligente e colta come la #lucarelli un analisi più profonda e anche un po’ più originale che andasse oltre il trucco e parucco. Invece devo costatare che nonostante la fama di sagace giornalista per dimostrare l’ovvio teorema intriso di pregiudizi e luoghi comuni è caduta sul trucco. Evidentemente l’ignoranza è la protagonista assoluta della sua vita tanto da spingerla ad offendere un altra donna per il suo aspetto così per gioco,per un like in più come fanno certi individui che lei tanto condanna. Sig.ra Lucarelli le donne non si offendono mai.

Con affetto Tony Colombo