Giugliano, picchiati e inseguiti da baby gang 'per gioco'. L'appello di una madre: "Mio figlio tremava" Cronaca 26 Gennaio 2020

Brutto l’episodio che sarebbe avvenuto a Giugliano in Campania, località a nord in provincia di Napoli. Una mamma ha pubblicato un post all’interno di un gruppo Facebook dove ha raccontato l’aggressione subita dal figlio 13enne e un suo amico.

I due ragazzi erano insieme ad una propria comitiva, all’esterno di uno chalet, quando sono stati avvicinati da un gruppo di adolescenti. Un membro della baby gang avrebbe all’improvviso schiaffeggiato uno dei giovani. A quel punto per la paura di essere pestati, l’intero gruppo sarebbe scappato via.

Il figlio della signora in questione sarebbe stato costretto a nascondersi dietro un’automobile parcheggiata per evitare la furia dei piccoli violenti. Poi l’appello al sindaco: “Mio figlio mi ha chiamata e la voce gli tremava dalla paura. Questo paese sta diventando invivibile, adesso il Sindaco non venisse a dirci di far uscire i nostri figli“.