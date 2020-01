0 Facebook Lacrime e dolore per l’ultimo saluto a Daniela, la studente che si è tolta la vita a 30 anni: “Pregheremo per te” La giovane si è lanciata nel vuoto mentre era all'università di Salerno Cronaca 26 Gennaio 2020 16:51 Di redazione 1'

Folla e commozione ai funerali di Daniela P., la 30enne che si è tolta la vita venerdì scorso lanciandosi dal quarto piano dell’università di Salerno. Lacrime e dolore hanno invaso i presenti che si sono trovati a Centola presso la Chiesa di San Nicola di Mira.

Lo scopo era quello di salutare e dare l’ultimo addio alla giovane. Affetto e solidarietà sono stati trasmessi ai suoi genitori, spezzati dalla triste notizia. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità e le parole del parroco, Don Stefano Bazzoli hanno commosso tutti.

“Daniela non è più con noi ci vogliono forza e coraggio per andare avanti e guardare alla vita. Ha cercato la libertà e ha trovato la morte, ma oggi il Signore ti ridà la vita. Siamo qui per accompagnarti con la preghiera all’incontro con il Signore“.