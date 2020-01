0 Facebook Casoria, rissa tra ragazzine fuori al cinema: calci, pugni e ‘strascino’ Il video è diventato virale sui social media Cronaca 26 Gennaio 2020 16:27 Di redazione 1'

Una violenta lite degenerata in rissa e che ha avuto come protagoniste delle ragazzine. Probabilmente sono tutte minorenni, delle adolescenti in preda alla follia che dopo aver litigato hanno dato vita ad una vera e propria rissa.

Prima le urla, poi gli insulti e le minacce. Infine l’aggressione a suon di calci, schiaffi, pugni e il tipico ‘strascino’: ovvero una ragazza che ha preso la rivale per i capelli trascinandola a terra. L’episodio è avvenuto a Casoria all’esterno di un cinema, forse nel parcheggio della multisala.

Il video, registrato da una persona che era vicino al gruppo di giovani che hanno litigato, ha fatto impazzire i social sollevando un caso e diventando virale.