Elezioni Regionali, in Emilia è in vantaggio Bonaccini. In Calabria centrodestra avanti Oggi si è votato nelle due regioni Politica 26 Gennaio 2020

Primi exit poll nella notte elettorale che vede al voto i cittadini di Calabria ed Emilia Romagna. Secondo le rilevazioni del consorzio Opinio Italia per conto della Rai il governatore uscente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini è accreditato del 47-51 per cento. Lucia Borgonzoni, del centrodestra, si attesta al 44-48 per cento, mentre Simone Benini del M5s al 2-5 per cento.

In Calabria, invece – secondo una rilevazione Instant Poll Tecne Mediaset – è in vantaggio la candidata del centrodestra, Jole Santelli (data al 49-53%) su Filippo Callipo (dato al 29-33%). In Emilia Romagna si andrà verso un testa a testa mentre nella regione del Sud la destra è nettamente avanti.

L’AFFLUENZA – Dai dati arrivati da 258 comuni su 328 in Emilia Romagna si va verso un’affluenza record. Secondo il dato parziale ha votato il 67,1% degli elettori, quasi il doppio rispetto alla precedente tornata alla stessa ora.

In base allo scrutinio di 307 sezioni su 404, l’affluenza alle elezioni regionali in Calabria è al 41,7% rispetto al 42,52 % che si era registrato alle scorse elezioni regionali.