0 Facebook Paura per Giancarlo Magalli, incidente in auto, smart distrutta: il post della figlia Cronaca 25 Gennaio 2020 14:02 Di redazione 1'

Brutto spavento per Giancarlo Magalli, il popolare conduttore televisivo è rimasto coinvolto in un brutto incidente a bordo della sua auto. A comunicare la notizia è stata la figlia che ha condiviso l’immagine della Smart distrutta. Per fortuna nessuno il conduttore n’è uscito illeso.

La figlia, infatti, condividendo la foto dell’auto, aveva anche rassicurato i fan sullo stato del padre. Anche Magalli, poco dopo sui social, ha scritto: “Un brutto incidente, ma non si è fatto male nessuno, per fortuna“. Sembrerebbe, secondo quanto riportato da Il Tempo, che il conduttore avesse la cintura e non si rimasto ferito.

Apprensione da parte dei fan, che hanno commentato il post di Magalli. Vicino al luogo dell’incidente c’era anche Marcello Cirillo, che avrebbe parlato di una persona “miracolata”.

Il post di Giancarlo Magalli