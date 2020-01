0 Facebook Napul’è Amore, l’iniziativa di una mamma guerriera che ha portato il sorriso ai piccoli pazienti Napoli Città 25 Gennaio 2020 09:44 Di redazione 2'

Alla redazione di Vocedinapoli.it ha scritto una “mamma guerriera” come le piace essere chiamata e ci ha raccontato della bellissima iniziativa portata avanti per portare un po’ di gioia ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali napoletani.

Un’iniziativa che ha trovato, come ci ha raccontato, la collaborazione di molte aziende, ma anche di un artista come Sal Da Vinci.

“Buongiorno, ieri ho organizzato un evento Napul’è Amore che si è svolto in due fasi, la mattina siamo stati all’ospedale Pausillipon, oltre a tantissimi doni Sal da Vinci è venuto a regalare momenti di dolcezza e tantissimi sorrisi alle mamme e ai piccoli guerrieri. Al secondo Policlinico edificio 11/a blocco operatorio del professore Ciro Esposito abbiamo realizzato la prima pista e con l l’ausilio di due macchinine elettriche, donate dall’azienda Baby-car srl del Signor Rocco Lillo, i bimbi entreranno in sala operatoria sorridenti. Il Bar Sandomingo di Fuorigrotta ci ha offerto un bellissimo buffet. Vorrei poterli ringraziare tutti pubblicamente e soprattutto vorrei dire grazie al mio gruppo di volontarie che mi affianca in questa missione..Sono una mamma guerriera che è festeggia la battaglia vinta cosi“.

Grazie a quest’organizzazione e all’impegno di questa madre, sono riusciti a donare un sorriso ai piccoli pazienti costretti a trascorrere molto tempo in ospedale.