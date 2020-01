0 Facebook Figlia di nove anni prova a svegliarla e la trova morta: tragedia in città Cronaca 25 Gennaio 2020 09:59 Di redazione 2'

E’ stata una bambina di nove anni a ritrovare Braga Maria Fernanda Dos Santo priva di vita nel suo letto. E’ stata sua figlia, che non vedendo la madre arrivare in cucina, credeva che non avesse sentito la sveglia, così è andata in camera per darle il buongiorno.

Quando è arrivata, però, la madre non le ha risposto, così la bambina ha compreso che ci fosse qualcosa che non andava e ha chiesto immediatamente aiuto, aveva capito che la madre non stesse solo dormendo. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La donna è morta a 31 anni nel sonno per un arresto cardiaco.

Maria Fernanda, di origini brasiliane, aveva sposato in Italia Claudio, con cui aveva avuto una bambina. La famiglia vive a Treviso e fino a quel terribile giorno, aveva condotto una vita normale e serena. Poi la tragedia. Sembrerebbe che le sue condizioni di salute fossero già precarie, ma nessuno si sarebbe immaginato che potesse morire. A causa di una brutta bronchite asmatica aveva smesso di lavorare e faceva la casalinga. Questa mattina ci sono stati i suoi funerali, in tantissimi si sono stretti al dolore del marito e della bambina.