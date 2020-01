0 Facebook Carcassa di uno scooter abbandonata e tir fermo in via Toledo, la Municipale: “Che fate?” Almeno quattro Vigili urbani, un camion fermo in mezzo alla strada e i resti di un motorino probabilmente rubato e abbandonato Cronaca 25 Gennaio 2020 01:58 Di Andrea Aversa 2'

Un tir bello grande fermo in mezzo alla strada, a pochi metri di distanza la carcassa abbandonata di uno scooter e una squadra di agenti della Polizia Municipale. Uno scenario particolare si è verificato poco fa in via Toledo, strada centrale di Napoli.

I pochi passanti incuriositi hanno iniziato a pensare al peggio, cercando di collegare gli elementi che spiccavano alla vista. La tarda ora ha lasciato spazio all’immaginazione. Quando ci siamo avvicinati per scattare qualche foto i vigili hanno ci hanno chiesto cosa stavamo facendo. Noi abbiamo esibito il tesserino da giornalista e uno degli agenti ci ha identificato.

Il loro senso del dovere li avrà spinti a pensare chissà cosa, tuttavia le immagini non hanno certo mostrato volti o intenti diffamatori. Anzi. Semplicemente lo scopo è stato quello di provare a raccontare l’accaduto, i fatti, così come previsto dal diritto di cronaca. Allo stesso modo le forze dell’ordine hanno svolto al meglio il proprio lavoro. La vicenda, per fortuna, si è rivelata meno grave del previsto.

Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it il tir è stato sottoposto a verifiche in quanto sostava in una posizione non corretta. Sembrerebbe che il camion fosse impegnato in qualche operazione di carico e scarico sulla quale la Municipale stava giustamente facendo i dovuti accertamenti.

È il motorino? Lo scooter evidentemente non è stato per niente contemplato dai protagonisti della scena. Era un corpo estraneo, lasciato lì, in pieno centro e all’angolo di una delle strade più importanti di Napoli. Il motivo per il quale quel mezzo fosse stato trasportato in quel posto e perché fosse in quelle pessime condizioni è del tutto sconosciuto.