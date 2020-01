0 Facebook Arzano piange la morte di Pasquale Silvestro, giovane deceduto a Madrid Arzano 25 Gennaio 2020 16:34 Di redazione 1'

E’ una triste notizia quella che giunge da Arzano, è morto Pasquale Silverstro. Il giovane deceduto a Madrid dove si era trasferito per lavoro. A dare la notizia è stato il giornale Internapoli, secondo cui sulle cause della morte si sta mantenendo lo stretto riserbo.

Sembrerebbe, però, che il giovane Pako, come lo chiamavano gli amici, sia deceduto tragicamente. Intanto, non appena la notizia della morte di Pasquale si è diffusa nel comune nell’area a Nord di Napoli, sono comparsi tantissimi messaggi nei gruppi territoriali sui social.

Amici e conoscenti non riescono a credere a questa tragica morte. In molti stanno scrivendo parole d’addio per Pako: “La morte non è niente sei solo passato alla stanza accanto….“, questi e tanti altri i messaggi.