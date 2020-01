0 Facebook Mertens e il messaggio ai tifosi del Napoli: “Sto lavorando duro per tornare in campo” L'attaccante belga ha pubblicato un video sui suoi profili social Calcio Napoli 24 Gennaio 2020 18:24 Di redazione 1'

Andrà via, resterà fino a giugno, rinnoverà il contratto o partirà a parametro zero. Per ora l’unica certezza è che Dries Mertens è assente da troppo tempo dal campo di calcio. I motivi sono fisici e non, come sospettato da alcuni, legati ai malumori interni all’ambiente azzurro.

Ecco che l’attaccante belga ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram che lo mostra impegnato nella riabilitazione: “Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ringrazio lo staff medico per l’aiuto“.

IL POST SUI SOCIAL – VIDEO