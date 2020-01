0 Facebook Aurora Ramazzotti commuove Michelle con una dedica dolcissima Spettacolo 24 Gennaio 2020 18:15 Di redazione 2'

Aurora Ramazzotti ha fatto gli auguri di compleanno alla madre, Michelle Hunziker, nel modo più tenero che si possa desiderare. Ha postato una dolcissima foto che ritrae lei quando era piccola in braccio a sua madre, che all’epoca era davvero una ragazzina.

Al di là dello scatto, che è davvero molto bello, sono le parole ad aver colpito. “Sappi che cercherò sempre, tra le tue braccia, profumo di casa. Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina. Auguri dalla tua pallina morbidosa“.

Non siamo abituati a vedere Aurora Ramazzotti in versione tenere, generalmente la giovane ride e scherza sui social. Questa volta, per un’occasione tanto speciale, ha dato sfogo alle sue emozioni. Il post è piaciuto moltissimo e ha ricevuto in poco tempo tanti like e commenti.

Il post di Aurora Ramazzotti