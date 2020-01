0 Facebook Il dramma di Serena malata a 17 anni, l’appello del papà: “Ha bisogno di un trapianto” La giovane è ricoverata presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma. È affetta da aplasia midollare Cronaca 24 Gennaio 2020 08:55 Di redazione 2'

I social hanno scaldato i motori, così da almeno 24 ore un appello sta girando in modo virale sul web. La triste storia è quella di Serena, giovane 17enne napoletana che invece di trascorrere una vita serena è costretta in un letto d’ospedale ricoverata al Bambin Gesù di Roma.

Serena è affetta da una rara malattia, la aplasia midollare. Una patologia che si può curare solo con un trapianto di midollo osseo. Per questo è necessario che sia trovato al più presto un donatore. Per la 17enne che quest’anno dovrebbe sostenere l’esame di maturità, c’è stato il disperato appello del padre.

L’APPELLO – “È un macigno che ci è caduto addosso. Un giorno, improvvisamente, sulle braccia di Serena sono apparse delle ecchimosi. Si tratta di un’aplasia midollare, una malattia rara che ci ha costretto a recarsi all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Purtroppo, quando sono arrivato in ospedale, mi sono reso conto che molte persone vivono la stessa situazione di mia figlia. In poche parole, il midollo smette di funzionare: è una malattia di grado severo. Per potersi registrare nel registro dei donatori internazionali, basta solo recarsi presso i centri trasfusionali della propria città che sono abilitati. Dopo una prima registrazione, basta un tampone salivare o, se non sono abilitati, un prelievo di sangue. Poi, se compatibile, potresti essere chiamato“, queste le parole pronunciate dal papà ai microfoni di Radio Marte.