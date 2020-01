0 Facebook Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata su Instagram dalla fidanzata Spettacolo 24 Gennaio 2020 17:48 Di redazione 2'

Al Grande Fratello Vip si sa può accadere di tutto. Anche che una fidanzata ti lasci con un post su Instagram perché magari ha visto qualche atteggiamento che non è piaciuto. Ed è quello che ha fatto Barbara Eboli, attuale fidanzata di Licia Nunez, che in un lungo messaggio ha lasciato intendere di aver chiuso con la modella.

Mentre Licia in casa non fa altro che dire di essere tanto innamorata, Barbara ha scritto parole molto dure nei suoi confronti. Nel post si legge: “Ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto“.

Dunque, Licia avrebbe fatto qualcosa che ha ferito la sua compagna. La Eboli ha poi concluso con un saluto: “Buon percorso“, parole che lascerebbero intendere un addio definitivo. Probabilmente della questione se ne parlerà in puntata e forse Barbara interverrà per lasciare di persona Licia, che per il momento ovviamente è all’oscuro di tutto.

Il post d Barbara Eboli