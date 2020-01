0 Facebook Vergogna nel bagno del Grande Fratello Vip, Licia Nunez: “Che schifo, sono furiosa” Spettacolo 23 Gennaio 2020 13:16 Di redazione 2'

Un episodio increscioso si è verificato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una cosa che quasi non ci si aspetta all’interno di un programma televisivo, ma trattandosi di un reality in cui le persone condividono anche il bagno, potrebbe anche accadere.

Era appena terminata la serata della sfilata degli uomini, quando i concorrenti hanno iniziato ad andare a letto, erano rimasti in piedi solo Paolo Ciavarro, Adriana Volpe e Pago, che chiacchieravano tra di loro, finché non è arrivata Licia Nunez furiosa, comunicando di aver trovato il bagno sporco di escrementi. “Sono furiosa“, ha esclamato l’attrice.

Quando gli altri concorrenti sono andati a vedere le condizioni del bagno, anche loro si sono indispettiti. Adriana Volpe, indignata, ha detto: “Che schifo. È chiaro che è stato qualcuno che è stato male”. Anche gli altri hanno pensato che qualcuno fosse stato male, ma avrebbe comunque dovuto pulire.

La questione non si è conclusa subito, infatti, la mattina seguente, la Nunez ha ribadito il suo fastidio rispetto all’accaduto: “Si può litigare per le nomination, per sciocchezze, ma quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta. È grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perché doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene. Vuol dire che sei entrato in bagno, hai fatto quello che dovevi fare e te ne sei fott***”. Resta da capire chi sia stato il colpevole, anche perché fino ad ora, pare non si sia fatto avanti.