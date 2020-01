0 Facebook Grande Fratello Vip, Ivan si fa avanti con Clizia ma la ragazza le dà un due di picche Spettacolo 24 Gennaio 2020 15:12 Di redazione 1'

Iniziano a nascere i primi amori al Grande Fratello VIP? Difficile dirlo, sicuramente però l’ambiente comincia a scaldarsi e i vari concorrenti single iniziano a guardarsi intorno per trovare magari un po’ di compagnia.

E sembrerebbe che ci sia già chi abbia trovato il modo di farsi avanti, ottenendo però scarsi risultati. Ivan Gonzalez, mentre chiacchierava con Clizia Incorvaia della Spagna, dicendole che paese magnifico sia, ha provato a lanciarle una frecciatina su un ipotetico flirt. Quando le ha chiesto di visitare la Spagna, la giovane ha cominciato a essere un po’ vaga, così Ivan ha controbattuto, dicendole: “Nemmeno con un fidanzato spagnolo“.

Chiaramente si riferiva a se stesso e, sebbene all’inizio sembrava che stesse scherzando, non è detto che non provi un’attrazione nei confronti di Clizia. Per ora però, nulla di fatto, perché la ragazza si è subito tirata indietro a questa avance, lasciando intendere, dunque, che per Ivan non ci sia speranza. Che sia interessata a qualcun’altro nella casa? Staremo a vedere.