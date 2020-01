0 Facebook Dramma in provincia, giovane madre: lascia due bimbi Cronaca 24 Gennaio 2020 16:31 Di redazione 1'

Recale piange la scomparsa di Annamaria Silvestri. Madre di 39 anni è deceduta questo venerdì mattina a seguito di un lungo ricovero in ospedale. Lascia due bambini piccoli, uno di sei anni e uno ha da poco compiuto un anno.

Una vera e propria tragedia che ha sconvolto il piccolo comune in provincia di Caserta. Non si conoscono i motivi della degenza in ospedale di Annamaria, pare che abbia avuto alcune complicazioni e che i medici non abbiano potuto far molto per salvarle la vita.

Non appena nel comune di Recale si è appresa la notizia della morte di Annamaria, in tantissimi hanno voluto scrivere parole di cordoglio per questa tragica scomparsa. Chiunque conoscesse la giovane madre, la ricorda come una donna buona, innamorata dei suoi figli e sempre pronta a dare una mano a chi ne avesse bisogno. La sua morte è una grave perdita per tutta la comunità.