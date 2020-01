0 Facebook Virus Cina, massima allerta anche a Napoli: pronte due stanze d’isolamento al Cotugno News 23 Gennaio 2020 12:35 Di redazione 1'

La Campania si è attrezzata per monitorare l’epidemia influenzale e il cosiddetto coronavirus. Al Cotugno presidio monospecialistico,per le malattie infettive, con i rispettivi super laboratori attrezzati per la tipizzazione dei microrganismi, sono state attrezzate due stanze ad alto isolamento.

“Entro pochi giorni – ha dichiarato al quotidiano “il Mattino” Luigi Atripaldi, dirigente responsabile del laboratorio del Monaldi – dal ministero della Salute arriveranno i kit per la diagnosi precoce del microrganismo su base molecolare. In ogni caso sospetto bisognerà cercare il virus e nel caso di riscontro positivo mettere in atto specifici percorsi per il ricovero in isolamento. Al Cotugno abbiamo due camere a pressione negativa realizzate nel 2003 durante l’allarme per la Sars e poi negli anni adeguate e funzionali anche ad eventuali casi di ebola”.