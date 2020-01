0 Facebook Sanremo, 300mila euro a Benigni per una serata. Tutti i guadagni di presentatori e ospiti Spettacolo 23 Gennaio 2020 19:17 Di redazione 2'

Puntuale con il countdown del Festival di Sanremo sono partiti anche i conti in tasca alla kermesse. Dagospia stamattina ha scritto che per la performance dell’attore e regista premio Oscar Roberto Benigni la Rai si preparerebbe a pagare 300.000 euro.

Un cachet che, se fosse confermato, sarebbe in linea con le sue precedenti apparizioni al festival (dove manca dal 2011) e con il contenimento dei costi imposto quest’anno al festival di Sanremo. È quanto fanno notare all’Adnkronos ambienti vicini al festival.

Basti pensare che lo scorso anno, proprio in questo periodo, Rai2 pagò circa 160.000 euro i diritti sul materiale di repertorio necessario al confezionamento della serata ‘C’è Benigni’. Mentre a Sanremo Benigni il 6 febbraio sarà presente in diretta su Rai1 con un monologo inedito.

D’altronde Benigni è considerata una delle stelle di diamante dell’intero Sanremo 2020. Che non sembra prepararsi a passare alla storia per i super cachet. Con i cachet delle primedonne intorno ai 20-25.000 euro a serata (l’anno scorso per Virginia Raffaele la Rai ne pagò 350.000 per le cinque serate e l’anno prima circa 400.000 per Michelle Hunziker). Anche per questo è sempre più difficile la trattativa per la partecipazione Georgina Rodriquez. La fidanzata di Ronaldo fatica ad accettare quanto offerto dalla Rai.

Sempre secondo indiscrezioni trapelate sulla stampa, il conduttore e direttore artistico Amadeus porterebbe a casa circa 500-600mila euro. 250mila euro dovrebbe essere il compenso per le guest star del festival, Tiziano Ferro e Fiorello. Antonella Clerici avrebbe concordato un cachet poco superiore ai 50mila euro. 50mila euro tondi andrebbero invece a Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Compenso dimezzato a 25mila euro per Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno e Georgina Rodriguez. Anche la giornalista palestinese Rula Jebreal avrebbe concordato un cachet di 25mila euro, che – assicura la diretta interessata – sarà devoluto in beneficenza.