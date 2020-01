0 Facebook Luigi Favoloso si fa vivo sui social: “Ecco dove sono, ora basta scrivere cavolate su di me” Tv 23 Gennaio 2020 20:36 Di redazione 2'

Luigi Favoloso e` in Armenia. Dopo due settimane di silenzi e le accuse di violenze mosse dall`ex compagna Nina Moric, Luigi Favoloso e` tornato a mostrarsi pubblicamente sul web, cercando di smentire tutte le notizie uscite fino ad oggi sul suo contro.

Un primo video senza audio e dove non si capiva dove si trovasse è stato subito rimosso dalle storie del suo account Instagram. Ma poco dopo Luigi Favoloso ha condiviso tre brevi filmati in cui si è mostrato in volto (parzialmente coperto dallo schermo) e ha svelato dove si trovava: “La mia domanda è, ma non avete paura che i timbri sul mio passaporto inchiodino le vostre ca***te? E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquillla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Visto che nemmeno se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico. Questa è Erevanla capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere soltanto perché stanotte sarò già in un’altra nazione e in un’altra città”. L’uomo mostra con il cellulare una piazza e un edificio, l’oscurità della notte ma la qualità del video non è però delle migliori.