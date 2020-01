0 Facebook Napoli, Elisabetta Garzo è la prima donna a diventare presidente del Tribunale News 23 Gennaio 2020 16:59 Di Marta Ricciardi 1'

Votata all’unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, è Elisabetta Garzo il nuovo presidente del Tribunale di Napoli.

Figura di grande spessore e professionalità, è la prima donna a ricoprire questo incarico.

Mario Suriano, presidente della quinta commissione, ha sottolineato anch’egli il prestigio della Garzo «la prima donna alla guida del tribunale partenopeo».

«Nelle pregresse ed importanti funzioni semidirettive e direttive – afferma poi Michele Cerabona, il relatore della delibera – svolte in due differenti uffici: presidente di sezione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e al Tribunale di Vallo della Lucania e dal 2014 alla guida del Tribunale di Napoli Nord Aversa, è riuscita, grazie alle sue doti ed alla sua capacità organizzativa a rendere il tribunale, in grave sofferenza per le carenze logistiche e di personale, efficiente e strutturato».