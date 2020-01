0 Facebook Fabrizio Corona dopo il carcere è padre a tempo pieno News 23 Gennaio 2020 09:36 Di redazione 1'

Fabrizio Corona è un uomo nuovo. Dopo essere uscito dal carcere lo scorso 7 dicembre, il giudice gli ha concesso i domiciliari così che potrà curare il suo stato mentale, ha ripreso a fare il padre a tempo pieno. Il settimanale Chi l’ha fotografato mentre si gode una bella giornata al sole con il figlio Carlos.

Non sono immagini solite dell’ex re dei paparazzi, finito più volte sui giornali per i suoi problemi con la giustizia. Adesso sembrerebbe quasi rinato, non che prima non fosse un padre presente, Carlos è sempre venuto al primo posto nella sua vita. Ma adesso che è

Ora si è anche riappacificato con Nina Moric, la madre di Carlos, con cui spesso trascorrono del tempo assieme. Un modo per far sentire il ragazzo in famiglia. L’immagine di Corona in compagnia di Carlos ha già fatto il giro dei social e in tanti applaudono alla nuova vita ritrovata dell’ex re dei paparazzi.