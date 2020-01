0 Facebook Abusava di minore disabile all’interno di una comunità: arrestato ex gestore Cronaca 23 Gennaio 2020 10:15 Di redazione 1'

Ha abusato di un minore disabile di 13 anni ripetutamente. Sono queste le conclusioni di un’indagine scattata a seguito della denuncia del ragazzino, che hanno portato alla condanna a 9 anni di carcere per un uomo di 61 anni, ex gestore della comunità in cui viveva la vittima.

Gli episodio sono avvenuti nel 2018 a Cardito, la condotta criminosa del sessantunenne è stata portata alla luce grazie alla denuncia del ragazzino, che alle insegnanti ha raccontato cosa gli accadeva. L’uomo abusava di lui ripetutamente, dandogli in cambio telefoni cellulari, soldi e vestiti.

Anche quando il tredicenne è stato trasferito in un’altra struttura, l’uomo continuava a recarsi davanti alla sua scuola con regali, chiedendogli in cambio rapporti sessuali. Grazie alla denuncia, l’uomo è stato arrestato e condannato per abusi su minore affetto da disturbi psicologici. L’orco aveva approfittato della particolare situazione che viveva in casa sua il ragazzo, pensando così di non essere scoperto.