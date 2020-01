0 Facebook Conservatorio, l’annuncio di De Luca: “Via ad un restyling da 9 milioni” Parte anche il progetto dell'orchestra giovanile Politica 22 Gennaio 2020 15:24 Di redazione 2'

“C’è un lavoro in corso per ristrutturare il conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. La Regione Campania ha stanziato 9 milioni. Si è tenuta la conferenza dei servizi, la direzione lavori è stata affidata alla Soprintendenza. Mentre la Regione farà la gara. A breve partiranno i lavori“. Così il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca, a margine di un’iniziativa a palazzo Santa Lucia.

L’ORCHESTRA GIOVANILE – La Regione Campania avrà un’orchestra giovanile che può costituire una importante occasione occupazionale per i giovani talenti della regione. È quanto prevede, tra le altre cose, il protocollo di intesa che è stato sottoscritto nella mattinata di oggi dal presidente della giunta regionale della Campania e dai rappresentanti dei quattro Conservatori musicali presenti in regione ovvero quelli di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno.

Quest’ultimo ora è attivo anche nel Casertano. L’iniziativa è stata voluta dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili, Lucia Fortini, con l’obiettivo di “favorire il protagonismo giovanile, individuare e promuovere giovani talenti del territorio campano e prevenire il disagio giovanile anche attraverso l’implementazione di interventi volti a promuovere nei giovani l’interesse e l’orientamento verso le arti in particolare quella musicale“.

Il progetto, che è stato finanziato vedrà coinvolti anche i licei musicali attivi in Campania: sono ben 32 quelli statali a fronte dei 134 nazionali, più uno partitario. Saranno quindi istituite 7 orchestre giovanili e l’orchestra Campania sarà formata dai migliori giovani selezionati attraverso una procedura concorsuale. “Dopo aver dedicato per anni la nostra attenzione al mondo della musica, della lirica e di teatri – ha spiegato il presidente della Giunta regionale – Vincenzo De Luca – abbiamo deciso di fare un altro passo in avanti organizzando un’orchestra giovanile della Regione Campania“.