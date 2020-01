0 Facebook Acerra, agguato tra la folla: 32enne colpito al gluteo La vittima era all'esterno di un bar in corso Italia Cronaca 22 Gennaio 2020 22:29 Di Andrea Aversa 1'

Panico questa sera ad Acerra, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Un uomo di 32 anni di origini albanesi ma con passaporto inglese, è stato il bersaglio di quello che è parso un tentato agguato. Erano da poco passate le 19 quando all’esterno di un bar in corso Italia la vittima è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco.

A sparare un killer che ha aperto il fuoco tra la folla. Molti i passanti che sono fuggiti o che hanno cercato riparo tra le auto in sosta. Il ‘pistolero’ si è poi dileguato approfittando della confusione. Il 32enne è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo d’urgenza presso la clinica dei Fiori.

La vittima è stata colpita ad un gluteo e non è in pericolo di vita. Sul posto sono poi giunti gli agenti del locale Commissariato. I poliziotti, come riportato da Il Mattino, guidati dal Vice questore Antonio Galante hanno effettuato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.