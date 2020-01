0 Facebook Simula quattro gravidanze e dodici aborti: non va in ufficio per vent’anni, scoperta truffatrice Cronaca 21 Gennaio 2020 12:52 Di redazione 1'

Una cinquantenne romana avrebbe truffato l’Inps simulando dodici aborti e quattro gravidanze mai avvenute, incassando circa 100 mila euro in assegni di maternità e non recandosi sul posto di lavoro per venti anni.

Secondo quanto riportato da ‘TgCom24’, le forze dell’ordine hanno incastrato la donna pedinandola e fotografandola in forma, per nulla appesantita dalle diverse maternità dichiarate. Sia i presunti figli che i dodici aborti dichiarati sarebbero falsi. Ora si indaga per truffa e si cercano eventuali complici che possano aver aiutato la donna.

Resta ancora da capire come la donna sia riuscita a registrare all’anagrafe la nascita di quattro creature, tutte femmine, di cui però non risulterebbe l’esistenza.