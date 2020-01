0 Facebook Donna scala la montagna di rifiuti per pagare la sosta, la foto è virale Napoli Città 21 Gennaio 2020 12:21 Di redazione 1'

Una foto virale che sta destando clamore. Scattata a Porta Nolana, centro città a Napoli, precisamente in vico Calcare, è un frame di un lungo video inviato a “Dillo al Mattino”, rubrica della testata napoletana, da un lettore.

La realtà è di oggi di Napoli, per terra una catasta di rifiuti, tra i sacchetti e cartoni compare anche un frigorifero intero. Tutto addossato ad un parcometro. Una donna, nonostante l’ostacolo, sale sulla spazzatura e, in equilibrio, inserisce le monetine nel parcometro per pagare la sosta. Dimostrando un senso civico invidiabile in una città completamente allo sbando tra l’incuria e l’insipienza dell’amministrazione comunale.