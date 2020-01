0 Facebook Ottaviano piange Lilia, scomparsa a 7 anni Ottaviano 21 Gennaio 2020 11:28 Di redazione 1'

Lutto a Ottaviano, nel Napoletano. La piccola Lilia si è spenta nella giornata di ieri a soli sette anni. Come riporta IlFattoVesuviano.it, la bimba sarebbe stata colta da un’improvvisa crisi respiratoria.

Lilia era molto conosciuta in città. infatti, partecipava molto spesso, tra le altre cose alle sfilate in carrozzella di ‘No Limits’ delle sorelle Auriemma. La piccola era affetta da una forma di disabilità. Un lutto che ha colpito duramente la cittadina vesuviana, in queste ore stretta ai genitori della povera Lilia.