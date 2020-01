0 Facebook Napoli, 15enne accoltellato alle spalle sul lungomare da una baby gang I fatti accaduto ieri sera in via Caracciolo. La giovane vittima è di Villaricca Cronaca 21 Gennaio 2020 11:31 Di redazione 2'

È tornato a casa da solo, percorrendo il tragitto previsto a piedi fino alla metropolitana. Il giovane Luigi, 15 anni, ha fatto ritorno dalla sua famiglia a Villaricca dopo essere andato a fare una passegguata sul lungomare di Napoli.

Ma Luigi ha fatto tutto questo con una ferita da taglio alla schiena. Una coltellata, secondo quanto riportato da Il Mattino, infertagli da un membro di una baby gang che pascolava in via Caracciolo. Il 15enne, nonostante fosse sporco di sangue a causa del fendente, non è stato soccorso da nessuno.

La vicenda ha scatenato l’ira e la delusione della famiglia. Infatti, come pubblicato da Teleclub, la sorella Alessia si è sfogata: “Mio fratello è stato aggredito da 10 persone e nessuno lo ha aiutato. Ha percorso il tragitto da Napoli a Giugliano senza essere soccorso. Nessuno si è degnato di chiamare ambulanza e forze dell’ordine. Ha rischiato di morire dissanguato. Tutto questo è vergognoso“.

Una volta rientrato a casa Luigi è stato immediatamente soccorso dal padre che preso giustamente dallo spavento, l’ha accompagnato con urgenza presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Li, i sanitari hanno prestato le cure necessarie al 15enne.