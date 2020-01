0 Facebook Manca il personale al cimitero, parenti tumulano bara del defunto da soli Cronaca 21 Gennaio 2020 19:01 Di redazione 1'

E’ diventato virale lo scatto che riprende alcune persone mentre tumulano da soli una bara all’interno del cimitero di Parete, comune in provincia di Caserta. Tre nipoti di una defunta, non trovando nessun addetto per il servizio, hanno deciso di farlo autonomamente.

E’ accaduto nella giornata di sabato, dopo aver celebrato i funerali dell’anziana signora, i parenti avevano accompagnato la bara al cimitero, che era stata posizionata all’interno della cappella in attesa della giornata di lunedì, momento in cui sarebbe poi stata tumulata.

Ma quando i parenti della donna sono tornati al cimitero, hanno incontrato soltanto l’operaio che avrebbe dovuto mettere la calce per ultimare la tumulazione, senza nessun addetto al trasferimento vero e proprio. Così, senza perdersi d’animo, per dare una degna sepoltura alla donna scomparsa, hanno spostato loro la bara, documentando l’accaduto. L’immagine ha fatto il giro dei vari gruppi locali, come denuncia di inadempienza.