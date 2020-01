0 Facebook Grave lutto a Napoli, addio al geometra Vincenzo Graziano L'uomo trovato senza vita nella sua causa ai Colli Aminei Cronaca 21 Gennaio 2020 18:56 Di redazione 1'

La notizia ha sconvolto l’intero quartiere dei Colli Aminei. In generale è la comunità della città di Napoli ad aver versato almeno una lacrima una volta saputa la triste notizia. Quest’oggi è scomparso il geometra Vincenzo Graziano.

L’uomo, 63 anni, viveva da solo nell’appartamento. Graziano, infatti, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, il 63enne potrebbe essere deceduto per cause naturali, anche se Graziano soffriva di diabete.

Sono già tantissimi i messaggi di affetto per lui e di solidarietà per la sua famiglia. Graziano era molto conosciuto e amato. Ricordato come una brava persona, in gamba, solare e intelligente, Graziano era dedito alla famiglia, gli amici e il lavoro.