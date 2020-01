0 Facebook Napoli, muore agente della Polizia Stradale: il cordoglio sui social La vittima si chiamava Francesco e prestava servizio presso il quartiere Fuorigrotta Cronaca 20 Gennaio 2020 08:40 Di redazione 1'

La triste notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il tragico passaparola ha avuto inizio tra le strade di Fuorigrotta, poi nelle case del quartiere Ovest di Napoli attraverso il web. Perché è sui social media che si sono letti i primi messaggi per Francesco.

Quest’ultimo era un agente della Polizia Stradale che prestava servizio proprio nella zona della città che prende forma dopo il tunnel di Piedigrotta. Il messaggio è stato comunicato sui gruppi e pagine Facebook. Sono già tanti i messaggi di affetto per la vittima e la sua famiglia.

Francesco è stato ricordato come un uomo buono e disponibile. In gamba e solare, Francesco era dedito alla famiglia e al lavoro. In tanti hanno espresso, oltre che le condoglianze, il proprio dolore rispetto a chi cercava di tenere più sicuro il quartiere.

IL POST –

Ci lascia Francesco…Sottosezione Polizia Stradale Fuorigrotta. Riposa in pace.