Roma, neonata morta in ospedale dopo il parto in casa: fermata la madre La tragedia a ad Acilia, in provincia di Roma Cronaca 20 Gennaio 2020 18:29

È morta la neonata ricoverata sabato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata partorita in casa ad Acilia in provincia di Roma. La madre, una trentenne, è stata fermata e la Procura di Roma indaga ora per omicidio.

A dare l’allarme è stata la nonna della piccola che entrata nella stanza della figlia ha visto la neonata a terra avvolta in un asciugamano e con il cordone ombelicale ancora non reciso. La madre della bambina, ora ai domiciliari, avrebbe raccontato che non sapeva di essere incinta.

Come riportato dall’AdnKronos, gli inquirenti sono al lavoro per fare luce sul caso e stabilire la causa delle ferite riscontrate sul corpo della neonata.