Dramma a Casoria sabato pomeriggio. Una donna, residente in via Giuseppe Rocco è morta dopo essere precipitata dalla finestra di casa mentre era intenta a pulirne i vetri. Come racconta nanotv.it, in base alla testimonianza dei presenti in strada, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

All’arrivo dei sanitari del 118 la situazione è apparsa immediatamente drammatica. Anche i carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto pronti a scortare l’ambulanza fino al pronto soccorso, ma nulla è stato possibile.

La donna è morta in pochi minuti.

