A quasi tre mesi dall’omicidio di Luca Sacchi, la trasmissione Quarto Grado ha mostrato tutta la sequenza di immagini dal momento immediatamente successivo lo sparo a quando Anastasiya, fidanzata di Luca, è stata portata via dai carabinieri per essere interrogata.

Immagini molto forti arricchite anche dalla messa in onda degli audio della telefonata fatta al 118 in cui si sentono proprio le urla straziate della ragazza. “Qualcuno chiami un’ambulanza, sbrigatevi“, queste le parole della ragazza in preda al panico. Anastasiya non si sposta mai dal corpo di Luca riverso sull’asfalto. Nelle immagini, infatti, si vede come appaia poi in seguito quando sta andando direttamente a mettersi in auto probabilmente per seguire l’ambulanza.

E’ a quel punto che i carabinieri si avvicinano alla vettura dove si trovava insieme alla fidanzata di Princi e sua migliore amica Clementina, per essere interrogata.

Anastasiya sembra smarrita, sconvolta, tra le mani stringe un fazzoletto che si passa ripetutamente sulla testa per tamponare la ferita che le hanno procurato. Eppure, come fanno notare nel servizio della trasmissione condotta da Gianlugi Nuzzi, la ragazza proprio in quel primo interrogatorio mentirà sulla droga e sui 70mila euro che ha nello zainetto. Per gli inquirenti Luca è solo una vittima di quel losco giro, trascinato dentro proprio dalla donna che amava perdutamente.

